حصيلة جديدة للقصف التركي على الموصل

2022/06/15 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بحصيلة جديدة للقصف التركي على الموصل

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، أنه "استشهد 4 اشخاص من بينهم هذا الطفل الذي تدعي تركيا انها استهدفت حزب العمال الكردستاني".

وكان قد أفاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ان الطيران الحربي التركي قصف مقرا لـ(اسايش ايزيديخانة) التابعة لحزب العمال الكردستاني.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "المقر يقع في ناحية سنوني شمالي قضاء سنجار بمحافظة نينوى، مشيرا الى انه لحد اللحظة لم يتبين معلومات عن سقوط قتلى او جرحى جراء القصف".

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