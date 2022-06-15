محترف برازيلي يودع النجف الأشرف بزيارة مرقد الإمام علي عليه السلام (صورة)

2022/06/15 | 14:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ودع اللاعب البرازيلي برونو ليما، نادي النجف الرياضي بعد انتهاء عقده مع الفريق.وفي يومه الاخير أجرى ليما زيارة إلى مرقد الغمام علي بن أبي طالب عليه السلام.وتشير الاخبار إلى إن اللاعب سيوقع على عقد انضمامه إلى صفوف نادي الزوراء الرياضي.

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