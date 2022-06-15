اتحاد الكرة يحقق بأحداث كلاسيكو العراق بين الصقور والنوارس

2022/06/15 | 14:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فتح الاتحاد العراقي بكرة القدم، تحقيقاً بأحداث مباراة الزوراء والقوة الجوية في كأس العراق.وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “اتحاد الكرة يدعُو مدربَ فريق القوة الجوية (قحطان جثير) ورئيسَ رابطة مُشجعي نادي الزوراء (أمير المالكي) ورئيسَ رابطة مُشجعي نادي القوة الجويّة (ضياء سمير) للحضورِ إلى مقر الاتحادِ يوم الاثنين الموافق ( 20/6/2022 […]

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