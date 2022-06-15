محمداوي وصابرين - فوز حمزة

2022/06/15 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فوز_حمزة محمداوي رجل جزائري مجفف بالوحدة ..



مشدود للحلم ..لم يلتقيها صدفة ولم يكن على موعد معها ..



استأنف حديثه :محمداوي قَدِم إلى القاهرة بدعوى من مهرجان نال فيهِ الجائزة الأولى في الرواية ليمثل بها بلده ..



أما صابرين ابنة اليمن فكانت شاعرة يشار لها بالقلب قبل البنان وبهذا استحقت أن تكون الأولى ..



واستطرد بالقول: لو تعلمين ما تقوله في الحب ؟! ظلت عيون المرأة تترقب لكنْ هذه المرة بنفاذ ص ......





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