الحب أسطورة من الماضي - حنان بديع

2022/06/15 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_بديع في عصرنا المادي سريع الإيقاع أصبح الحب وكأنه أسطورة من الماضي، وفي مجتمعاتنا العربية ما زلنا نعتبره مطلب المرفهين، إذ أن أغلب الطبقات الكادحة تتزوج لأسباب أخرى غير الحب، لكن هل الحب ضرورة فعلاً؟ ولماذا ينتهي في بعض الأحيان وأحيانا أخرى يبقى أبدياً بل ويرافقنا إلى آخر العمر؟ ثم ليحتار ويحيرنا معه، فهل هو حقيقي ليبقى أم وهم ليتبخر؟يرى عالم النفس التطوري ديفيد بوس أنه أذا ما تم تجاهل عاطفة الحب و ......





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