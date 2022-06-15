العائدة من بين الشرفات تفتح الأموج على بحر سوسة. - حكمت الحاج

2022/06/15 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج العائدة من بين الشرفات تفتح الأموج على بحر سوسة..



(إليها طبعا العائدة أبدا)سلاما على البردات* تنسدل مما فوق الركبتين سلاما على خطوط الظل تدخل مملكة الجمال سلاما اذا ما كان الجمال نائما وسلاما لو كان الجمال يفيق فما نفع التماسة ريح خفيفة تزيح الغطاء عن كهف الحريقإن لم تكن دعوةَ المرتد لكي يؤمنبإله حالم شرَّعَ للحب كتاباأو بنبيّ هاشميّ عتيق.





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