المرصد العراقي لحقوق الإنسان: مقتل طفل في القصف التركي الذي استهدف ناحية سنوني في سنجار

2022/06/15 | 14:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرصد العراقي لحقوق الإنسان: مقتل طفل في القصف التركي الذي استهدف ناحية سنوني شمالي غرب قضاء سنجار في محافظة نينوى.

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