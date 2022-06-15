2022/06/15 | 14:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fDE3Ao3es-8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رواية لسيدة مصابة بالسرطان وقصتها مع سائق التاكسي الذي سلبها حقيبتها وهاتفها) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رواية لسيدة مصابة بالسرطان وقصتها مع سائق التاكسي الذي سلبها حقيبتها وهاتفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).