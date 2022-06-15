المرصد العراقي لحقوق الإنسان يعلن استشهاد طفل جراء القصف التركي على سنجار

2022/06/15 | 14:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان اليوم الاربعاء، عن استشهاد طفل في القصف التركي الذي استهدف ناحية سنوني شمالي غرب قضاء سنجار في محافظة نينوى.وقال المرصد في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “الشهيد صلاح، طفل عراقي ايزيدي عمره لم يتجاوز الـ12 عاما، لقي مصرعه اليوم جراء القصف التركي على ناحية سنوني في سنجار […]

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