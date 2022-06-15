تسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا في كركوك

2022/06/15 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر طبي في كركوك، اليوم الأربعاء، اول إصابة بمرض الكوليرا في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إنه "تم تسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا في المحافظة".

وأضاف ان "الحالة الصحية للمصاب مستقرة حالياً"، مبيناً أن "الجهات الرقابية اطلقت حملة تفتيش صحية على المطاعم واصحاب العربات والباعة الجوالين".

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