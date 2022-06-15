2022/06/15 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

علق جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان ومنتخب إيطاليا، على الخسارة الكبيرة التي تعرض لها منتخب بلاده أمام ألمانيا أمس، بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وقال دوناروما في تصريحات صحفية، أنه لا توجد أعذار حول الخسارة، ولكن الفريق عازم على العودة وتعويض الخسارة الكبيرة أمام ألمانيا.

وأضاف، "كنا نفتقر إلى كل شيء الليلة، وكنا نشعر ببعض التعب بعد لعب 4 مباريات في 15 يوما وفي نهاية موسم، الآن سننظر في عيون بعضنا البعض وسنحلل كل شيء".

وتابع "نشعر بخيبة أمل كبيرة للجماهير لما شاهدوه الليلة، كان لدينا القليل من الفرص، سنحلل كل شيء وسنبدأ من جديد، كلنا ارتكبنا أخطاء، وكان بإمكاني التعامل مع الموقف بشكل أفضل عندما كنا نتأخر 4-0، لكنك تتعلم من الأخطاء وتنمو، علينا الآن الاستراحة كي نعود أقوى بكثير".

وبدا دوناروما غاضبا جدًا من المراسل، الذي أخبره بأنه لم يخطئ للمرة الأولى، ورد الحارس "متى حدث ذلك من قبل؟ إذا أردنا إثارة الجدل حول هذه الأشياء فلا بأس، أنا هنا للتحدث نيابة عن الفريق، وإذا كنت تريد أن تلومني، فحسنا سأتحمل اللوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوناروما يعلق على الخسارة الكبيرة أمام ألمانيا: سأتحمل اللوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوناروما يعلق على الخسارة الكبيرة أمام ألمانيا: سأتحمل اللوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).