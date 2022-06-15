الشمس.. آخر ملجأ للبنانيين في مواجهة أزمة الكهرباء 

2022/06/15 | 15:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد لبنان "فورة" في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء، حيث أصبحت الطاقة المتجددة سلاح المواطنين الجديد لمواجهة أزمة التقنين وارتفاع فاتورة المولدات الخاصة.

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