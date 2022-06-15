2022/06/15 | 15:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوّرت شركة "Lufthansa Technik" الألمانية مفهوم مقصورة للطائرات الخاصة المُعدّلة، وهي مستوحاة من غرض آخر لا بد منه بالنسبة للأثرياء، أي يخت فاخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لفائقي الثراء.. طائرة خاصة بمواصفات يخت فاخر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لفائقي الثراء.. طائرة خاصة بمواصفات يخت فاخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).