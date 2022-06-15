تسجيل حالة إصابة بمرض الكوليرا في كركوك

2022/06/15 | 15:25 - المصدر: وكالة خبر

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افاد مصدر طبي مسؤول، يوم الأربعاء، بتسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا في محافظة كركوك خلال العام 2022.

وقال المصدر، إن الحالة الصحية للمصاب مستقرة حالياً.

وأضاف أن الجهات الرقابية اطلقت حملة تفتيش صحية على المطاعم واصحاب العربات والباعة الجوالين.

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