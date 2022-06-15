قديروف: بوتين بصحة جيدة ويزاول أعماله بنشاط

2022/06/15 | 15:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي يتمتع بصحة جيدة وهو يزاول أعماله بنشاط وحيوية عكس ما يروج له الإعلام الغربي.وقال قديروف على صفحته الشخصية على منصة “تلغرام” إنه “أجرى مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا وكان يتمتع بصوت مرح للغاية وهو نشيط كعادته ويزاول أعمله”.وتابع قديروف […]

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