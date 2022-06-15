وزير التخطيط يشدد على ضرورة تعديل الضوابط والتعليمات الخاصة بدعم المشاريع المتوسطة

2022/06/15 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

شدد وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، على ضرورة تعديل الضوابط والتعليمات الخاصة بدعم المشاريع المتوسطة.

وقالت المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير التخطيط خالد بتال ترأس اليوم، اجتماعا موسعا، لمجلس تطوير القطاع الخاص، حضرته رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار سها النجار، وممثلو الاتحادات والنقابات والجمعيات المنضوية تحت لواء القطاع الخاص، فضلا عن وكيلي وزارة التخطيط، وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة".

واكد بتال خلال الاجتماع، ان "المجلس يعمل وفق رؤية واضحة، تهدف الى النهوض بواقع القطاع الخاص من خلال الكثير من السياسات والاجراءات، التي يمكن ان تسهم في هذا الجانب"، لافتا الى "التوجه نحو تسهيل الاجراءات الخاصة بدعم وتأسيس الشركات البسيطة، التي يمكن ان تستقطب الشباب في ظروف مناسبة، من خلال تسهيل اجراءات تسجيلها، ومنحها القروض الميسرة".

وشدد "على العمل من اجل تعديل الضوابط والتعليمات الخاصة بدعم المشاريع المتوسطة، والعمل على تشجيع رؤوس الاموال الصغيرة، وهذا الامر يتطلب تنمية المهارات، وتوفير حاضنات الاعمال".

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الصلة بتطوير القطاع الخاص، واتخذ المجلس الاجراءات والتوصيات اللازمة بشأنها.

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