كركوك تسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا

2022/06/15 | 15:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أفاد مصدر طبي في كركوك، الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا في المحافظة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “محافظة كركوك سجلت أول إصابة بمرض الكوليرا، والحالة الصحية للمصاب مستقرة حالياً”.وأضاف المصدر أن “الجهات الرقابية أطلقت حملة تفتيش صحية على المطاعم واصحاب العربات والباعة الجوالين”.انتهى/25س

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