حقيقية توجه المسؤولين الصدريين التنفيذيين نحو تقديم استقالاتهم

2022/06/15 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصكشف قيادي في التيار الصدري، اليوم الأربعاء، حقيقة وجود نية للمسؤولين الصدريين التنفيذيين في مؤسسات الدولة تقديم استقالتهم بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي.وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ (بغداد اليوم)، ان "المعلومات والانباء التي تتحدث عن وجود نية للمسؤولين الصدريين التنفيذيين في مؤسسات الدولة تقديم استقالتهم من مناصبهم خلال المرحلة المقبلة، غير صحيحة اطلاقاً ولا يوجد هكذا توجه من قيادة التيار لهؤلاء المسؤولين".وبين ان "المناصب التنفيذية تختلف تماماً عن المناصب التشريعية، ولهذا التيار الصدري لن يقدم أي خطوة استقالة الصدريين من المناصب التنفيذية، وهذا الشيء خارج حساباته السياسية خلال المرحلة المقبلة".يذكر ان نواب الكتلة الصدرية قدموا استقالاتهم بالمجمل قبل ايام الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بأمر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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