برشلونة ينجح في ضم بابلو توري الى صفوفه

2022/06/15 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع بابلو توري، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية، حيث ينضم للنادي الكتالوني قادمًا من راسينج سانتاندير الإسباني.

وتنافس برشلونة وريال مدريد على التعاقد مع بابلو توري، ألا أن صاحب الـ ”19″ عامًا، فضل الانتقال إلى النادي الكتالوني.

وقال برشلونة في بيانه أن توري قد وقع على عقد مدته أربع سنوات، ليظل مع النادي الكتالوني حتى 30 يونيو 2026.

وذكر وصيف الدوري الإسباني في بيانه أنه تم ادراج شرط جزائي في عقده بقيمة 100 مليون يورو.

بابلو توري يلعب كصانع ألعاب، وبالموسم الماضي برفقة راسينج، شارك في 34 مباراة بمُختلف المُسابقات، وسجل 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

توري تم قيده مع برشلونة (ب)، ولكن من المتوقع أن يقوم مدرب النادي الكتالوني، تشافي هرنانديز، باستدعائه للفريق الأول.

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