المركزي: منصة خطابات الضمان أصدرت اكثر من 30 الف خطاب بقيمة 9.3 تريليون

2022/06/15 | 15:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، ورشة عمل حول "منصة خطابات الضمان" التي انشأها البنك المركزي العراقي، وبحضور عدد من الوزارات والمصارف.

وقال معاون مدير دائرة الصيرفة، غزوان علي حسين، خلال الندوة، إن "منصة خطابات الضمان اصدرت منذ إنشائها وحتى نهاية العام 2021 اكثر من 30704 خطابات ضمان، بإجمالي تجاوز 9.3 تريليون دينار".

وأوضح حسين، أن "منصة خطابات الضمان تؤدي دوراً مهماً في تنظيم المسائل التعاقدية بين الجهات المستفيدة والزبائن، وتقوم بحماية الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من الشركات المتلكئة من تنفيذ المشاريع، كما أنه يزيد من ايرادات القطاع المصرفي".

وأضاف، أن "خطابات الضمان كانت تعاني من مشاكل كبيرة تتمثل بالاحتيال على دوائر الدولة، عبر اصدار الخطابات خارج السجلات المصرفية، ولكن انشاء هذه المنصة قضى على جميع المشاكل وحد من الفساد".

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي في رابطة المصارف الخاصة العراقية احمد الهاشمي، إن "المنصة حدت من عمليات الفساد والاجراءات غير القانونية، وسهلت وصول المستفيدين الى المنصة بدون اي تعقيد، إذ بإمكان المستفيدين والوزارات التأكد من خطابات الضمان عبر الدخول الى المنصة بشكل الكتروني"، مبينا ان "القطاع المصرفي ملتزم تماما في تنفيذ توجيهات البنك المركزي العراقي في هذا المجال".

وأشار الهاشمي، إلى أن "منصة الخطابات ساهمت بإنشاء قاعدة بيانات كبيرة، يمكن من خلالها تصنيف الشركات والمصارف، والمساهم في تطوير الاقتصاد".

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