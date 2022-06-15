دفاع مدني الأنبار يُنفذ خُطة لتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام

2022/06/15 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع اقتراب موسم الحج ، وتسيير قوافل الحجيج ، باشرت مديرية دفاع مدني الانبار ، اليوم الاربعاء ، وباشراف مباشر من قبل العميد / محمد درج خلف ، مدير دفاع مدني الانبار ، بتنفيذ خطة الانتشار مفارز الدفاع المدني ، إذ شملت إطفاء و إنقاذ و المعالجه على طول الخط الرابط وصولاً بمنفذ عرعر الحدودي ، مجهزة بكافة الآليات و المعدات لتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام

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