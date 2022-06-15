وزير التخطيط يؤكد ضرورة تطوير القطاع الخاص وتعديل الضوابط والتعليمات الخاصة بدعم المشاريع المتوسطة

2022/06/15 | 15:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، على ضرورة تعديل الضوابط والتعليمات الخاصة بدعم المشاريع المتوسطة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “وزير التخطيط خالد بتال، ترأس اليوم، اجتماعاً موسعاً، لمجلس تطوير القطاع الخاص، حضرته رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سها النجار، وممثلو الاتحادات والنقابات والجمعيات المنضوية تحت لواء القطاع الخاص، فضلا على وكيلي وزارة التخطيط، وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة”.

وشدّد بتال خلال الاجتماع، على أن “المجلس يعمل وفق رؤية واضحة، تهدف الى النهوض بواقع القطاع الخاص من خلال الكثير من السياسات والاجراءات، التي يمكن ان تسهم في هذا الجانب”، مشيراً الى أن “التوجه نحو تسهيل الاجراءات الخاصة بدعم وتأسيس الشركات البسيطة، التي يمكن أن تستقطب الشباب في ظروف مناسبة، من خلال تسهيل إجراءات تسجيلها، ومنحها القروض الميسرة”.

ونوّه “على العمل من أجل تعديل الضوابط والتعليمات الخاصة بدعم المشاريع المتوسطة، والعمل على تشجيع رؤوس الأموال الصغيرة، وهذا الأمر يتطلب تنمية المهارات، وتوفير حاضنات الاعمال”.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الصلة بتطوير القطاع الخاص، واتخذ المجلس الإجراءات والتوصيات اللازمة بشأنها.

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