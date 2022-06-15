2022/06/15 | 15:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب الفيضانات، علق السيّاح الآتين لزيارة الحديقة في البلدات القريبة من يلوستون بأمريكا.قالت ميليسا وباركر مانينغ، إحدى العائلات المقيمة على مقربة من حديقة يلوستون الوطنية، لـCNN إنهما كانا يخطّطان لمغادرة الحديقة يوم الاثنين، لكنهما علقا الآن داخل مقصورتهما المستأجرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيّاح يعلقون في محيط حديقة يلوستون بأمريكا بسبب الفيضانات.. وموعد مغادرتهم مجهول) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيّاح يعلقون في محيط حديقة يلوستون بأمريكا بسبب الفيضانات.. وموعد مغادرتهم مجهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).