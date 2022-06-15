تعرف على نتائج انتخابات نادي الطلبة

2022/06/15 | 15:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل : انتهاء انتخابات نادي الطلبة و اسفرت عن فوز 7 مرشحين وفقا للشكل التالي: علي حميد ١٩١ صوت رونق مجيد ١٣٦ صوت صلاح هادي ١٦٥ صوت علي صالح ١٤٩ صوت حميد فاضل ١٥١ صوت علي نعيم ١٤٨ صوت دكتورة ايمان ١٥٠ صوت و خسارة علي عبد الرضا ٣٥ صوت منير رشيد ٤٥ صوت

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