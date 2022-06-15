فيلم وثائقي استقصائي يوازن بين الرعب والعقل والغضب - سمير حنا خمورو

2022/06/15 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو الآن وبعد 18 عامًا ، اجتمع العديد من الناجين معًا في فيلم وثائقي جديد من انتاج نيتفليكس Netflix بعنوان 11 آذار / مارس : الرعب في مدريد (11M : Terror in madrid)، من اخراج الإسباني خوسيه كوميز Jose Gomez ، التصوير السينمائي جوردي أدريا، عرض مؤخرًا على منصة نيتفليكس يوم 9 حزيران / يونيو 2022.



في 11 آذار 2004 ، وقعت واحدة من أكبر الهجمات الإرهابية في تاريخ أوروبا بمدريد - إسبانيا.



في صباح ذلك ......





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