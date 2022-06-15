“بتوجيه من المحافظ”.. الديوانية تعلن المباشرة بتوزيع قطع أراضٍ سكنية بين الشرائح المشمولة

2022/06/15 | 15:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، المباشرة بتوزيع قطع أراضٍ سكنية في قضائين بالمحافظة.

وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنه “بتوجيه محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، باشرت مديريتا البلدية في قضائي عفك وسومر، بتوزيع قطع الأراضي السكنية بين الشرائح المشمولة والمستحقة من موظفي دوائر الدولة، وما تبقى من شريحتي ذوي الشهداء والجرحى وفق الضوابط والتعليمات”.

وأضاف، أنه “تمّت مراسيم التوزيع في قضاء سومر، بإشراف ومتابعة قائممقام قضاء سومر، حاكم السعيدي، ومدير بلدية القضاء، حسين الخزاعي، ورئيس مؤسسة الشهداء في الديوانية أمين جميل”، مشيراً الى أن “مراسيم التوزيع في قضاء عفك جرت بإشراف ومتابعة قائممقام قضاء عفك، ماجد المنذور، ومدير بلدية القضاء، محمد الغالبي”.

وسبق أن وجه المحافظ في وقت سابق، بالمباشرة في توزيع قطع الأراضي السكنية بمركز محافظة الديوانية، ضمن التصميم الأساس الجديد، وللمرة الأولى بعد تأخير دام لسنوات عدة، وكذلك في الأقضية والنواحي ولموظفي دوائر الدولة تحديداً، وخلال شهر حزيران الحالي وعلى شكل دفعات متقاربة.

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