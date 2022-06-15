كهرباء الجنوب: عمل متواصل لإعادة محطات البصرة للعمل خلال ساعات

2022/06/15 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أكدت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب، اليوم الأربعاء، خروج محطات انتاج الطاقة الكهربائية عن العمل بسبب عطل طارئ في محافظة، فيما أشارت إلى عمل متواصل لإعادتها إلى طبيعتها.وقال المدير العام للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب زياد علي، للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أغلب محطات انتاج الطاقة الكهربائية في البصرة خرجت عن العمل بسبب عطل طارئ".وأضاف إن "كوادر الوزارة نجحت بربط الشبكة الكهربائية بمنظومة التوليد لتجهيز الطاقة للمستشفيات ومشاريع الماء والخدمات الاساسية وعدد من المناطق"، مبينا أنه "سيتم خلال الساعات المقبلة إعادة الطاقة الكهربائية الى طبيعتها في عموم المحافظة".

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