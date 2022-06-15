التيار والاطار ورؤية العقل..

2022/06/15 | 16:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.قاسم بلشان التميمي || في السياسة يجب ان يستخدم العقل في رؤية الامور والقضايا، وان تكون العين بعيدة عن هذه الرؤية، ومن يستخدم عينه من السياسيين دون العقل فهذا اكيد سياسي اخر ( وكت) يعني ( دمج) وما اكثر ( المدمجين !)، لا اريد ان اطيل عليكم في التمهيد لصلب الموضوع؛ الا […]

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