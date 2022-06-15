منذ استقالة الحكومة.. نواب كويتيون يعتصمون في مقر مجلس الأمة

2022/06/15 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتجاجا على تعطل انعقاد جلسات مجلس الأمة العادية لمدة تجاوزت الشهرين، أعلن عدد من نواب المعارضة في مجلس الأمة الكويتي عن بدء اعتصام مفتوح في البرلمان.

الاحتجاج البرلماني الذي أطلق عليه “اعتصام بيت الأمة” جاء عقب جلسة استثنائية للمجلس عقدت أمس الثلاثاء لإقرار منحة المتقاعدين البالغة 3 ألاف دينار لمرة واحدة.

ويطالب المعتصمون بعودة الجلسات للانعقاد الطبيعي، وألا يسمح بفض دور الانعقاد من دون تعويض الجلسات التي لم يدع لها المجلس، كما تتركز مطالب المعتصمين الـ17 (ثلث أعضاء مجلس الأمة) في إنفاذ تشكيل حكومي والعودة للحياة السياسية الطبيعية، والدعوة إلى عدم تعطيل العمل بأحكام الدستور والاحتكام إلى الخيارات التي نصت عليها مواده.

ومنذ أشهر تعيش الحكومة والبرلمان في الكويت أزمة سياسية، إثر رفض حكومي لتوالي استخدام الاستجوابات واعتبارها “تعطيلا” للسلطة التنفيذية مقابل تمسك نواب بحقهم الدستوري ورفض تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة في الخامس من أبريل/نيسان الماضي دون تسمية أخرى حتى الآن.

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