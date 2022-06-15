العراق يبدأ بتأسيس محطات الربط الكهربائي مع السعودية

2022/06/15 | 16:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، البدء بتأسيس محطات الربط مع السعودية وتحديد مسارات الخطوط الناقلة، فيما حددت مميزات الربط وانعكاسه على مستوى الطاقة.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوزارة تؤسس وتعمل على جاهزية المحطات لإنشاء الربط ما بين العراق والسعودية".

وأضاف، أنَّ "العراق وقع على مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي تتعلق بالربط الكهربائي، وهناك اجتماعات دورية قطعت فيها الوزارة أشواطاً مهمة للمضي بالربط"، مبيناً أنه "تمَّ تحديد المسارات التي سيكون من خلالها انشاء الخطوط الربط بين البلدين، فضلاً عن تحديد المحطات المستقبلية لنقاط الربط ".

وأشار الى أن "الغاية الأساسية من مشاريع الربط الكهربائي هي الجاهزية والاستقرارية لشبكة الكهربائية، وادخال العراق بموجب مشاريع الربط الى سوق الطاقة سواء أكان عربياً أم خليجياً أم عالمياً، اضافة إلى جعل العراق بموجب مشاريع الربط عضواً مهماً بسوق الطاقة لتحقيق الاستقرارية للشبكة، وايضاً، أن يكون العراق بالأيام المقبلة حافظاً وممراً للطاقة".

وأعلن مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، الموافقة على مذكرة التفاهم مع العراق في مجال الربط الكهربائي.

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