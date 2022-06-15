الفرصة الوحيدة: بين الحلبوسي “ابو ريكان” والجبوري “ابو يزن”                                                                          

2022/06/15 | 16:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / إياد الإمارة… ما بين محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي ومشعان الجبوري النائب المُقال من البرلمان العراقي الكثير والمثير من الخفايا و الأسرار والمنكافات وهو ما يجب التوقف عنده بدقة عالية جداً ليس على مستوى الكتابات والتداول الإعلامي فحسب بل يجب أن يشمل هذا التوقف الدقيق كافة مفاصل الدولة من رئاسات ومؤسسات أخرى […]

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