الصحة: إرتفاع ملحوظ بالإصابات بفيروس كورونا

2022/06/15 | 16:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

سجلت وزارة الصحة، 342 إصابة بفيروس كورونا، خلال موقفها الوبائي الخاص بجائحة كورونا لليوم الأربعاء 15 حزيران 2022.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إنها “سجلت كذلك 140 حالة تعافٍ من الفيروس ووفاةً واحدة”.

وأضاف، أن “عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 12338 متلقياً”.

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