التعرض للشمس والإصابة بسرطان الجلد.. متى يبدأ الخطر؟

2022/06/15 | 16:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجّل سنوياً في العالم ما بين مليوني حالة وثلاثة ملايين من "سرطان الجلد غير الميلاني" الذي يمثل نحو 90 في المئة من سرطانات الجلد، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

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