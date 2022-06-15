اندلاع حريق في أحد الفنادق وسط النجف (فيديو)

2022/06/15 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف افاد مصدر في الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق بأحد الفنادق وسط النجف.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حريق كبير طال فندق قصر العرب وسط مدينة النجف".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني اخلت الفندق من النزلاء وباشرت بعملية الاطفاء وبمشاركة اكثر من فريق "، مشيرا الى ان "المعلومات الاولية تشير لانفجار احدى اجهزة التبريد بسبب تماس كهربائي ".

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