حكومة باكستان تدعو المواطنين لتقليل شرب الشاي لإنقاذ الاقتصاد

2022/06/15 | 16:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حث المسؤولون الباكستانيون مواطنيهم على شرب كميات أقل من الشاي للحفاظ على اقتصاد بلادهم، حيث تعاني إسلام آباد من ارتفاع معدلات التضخم وانهيار قيمة الروبية.

وقال وزير التخطيط والتنمية في البلاد، أحسن إقبال، إن الباكستانيين قد يقللون من استهلاكهم للشاي "كوب أو كوبين" في اليوم، لأن الواردات تفرض ضغوطا مالية إضافية على الحكومة، مشيرا إلى أن "الشاي الذي نستورده يتم استيراده عن طريق الحصول على قرض، كما أن الشركات يجب أن تغلق في وقت مبكر لتوفير الكهرباء".

وتعد الدولة الواقعة في جنوب آسيا، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة أكبر مستورد للشاي في العالم، حيث اشترت بأكثر من 640 مليون دولار في عام 2020.

وتواجه باكستان تحديات اقتصادية شديدة منذ شهور، أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز والنفط.



وفي الوقت نفسه، فإن احتياطياتها من العملات الأجنبية تنخفض بسرعة.



فقد تراجعت من 16.3 مليار دولار في نهاية فبراير إلى 10 مليارات دولار في مايو.

وفي مطلع الأسبوع، كشفت الحكومة الباكستانية الجديدة التي تواجه تضخما متسارعا وصعوبات سياسية، الجمعة عن ميزانية ستخصص أكثر من 40% منها لخدمة الدين.

ويبلغ دين باكستان نحو 128 مليار دولار ويمثل حوالي 72,5 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

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