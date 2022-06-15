2022/06/15 | 16:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الكهرباء : حدوث إنفصال طاريء في الوحدات التوليدية الجنوبية ، وإعلان الإستنفار لاعادتها للخدمة.بغداد- إعلام وزارة الكهرباء الأربعاء ١٥ حزيران ٢٠٢٢ تواصل وزارة الكهرباء تقديم جهودها واستنفار ملاكاتها ، للحفاظ على تجهيز مستقر للطاقة الكهربائية في محافظاتنا العزيزة كافة .وبسبب إرتفاع درجات الحرارة ، وما تتسبب به من زيادة الطلب على الطاقة […]

ظهرت المقالة انفصال طارئ في وحدات التوليد الجنوبية..



والكهرباء تعلن الاستنفار أولاً على ايرث نيوز.

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