"الأنظار نحو السعودية".. وزير خارجية إسرائيل يكشف تأثير زيارة بايدن على العلاقة مع الرياض

2022/06/15 | 16:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الأربعاء، الكشف عما إذا كان هناك محادثات خلف الكواليس بين دولته والسعودية لكنه أكد أن زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إسرائيل ثم إلى المملكة ستحمل معها خطوات صغيرة نحو مزيد من التقارب بين الري

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