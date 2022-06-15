بايدن ينتقد مجدداً أداء شركات النفط ويطالبها بتفسير حول نقص البنزين

2022/06/15 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، شركات النفط بتوضيح سبب عدم ضخها المزيد من البنزين في السوق، مصعداً نبرته الانتقادية للقطاع في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطاً بسبب ارتفاع الأسعار، وكتب بايدن لمسؤولين تنفيذيين في شركات ماراثون بتروليوم كورب وفاليرو إنرجي وإكسون موبيل شاكياً من أنها خفضت عمليات تكرير النفط لزيادة أرباحها وفقاً لنسخة من الخطاب.

وكتب بايدن يقول: «في وقت الحرب ليس من المقبول تحميل هوامش ربح المصافي الأعلى من المعتاد على الأسر الأمريكية، فنقص التكرير يدفع أسعار البنزين للارتفاع بمعدل أسرع من ارتفاع أسعار النفط ونقص طاقة المصافي، وما ينتج عن ذلك من هوامش ربح غير مسبوقة، يحد من تأثير الإجراءات التاريخية التي تتخذها إدارتي لمعالجة رفع فلاديمير بوتين للأسعار وتزيد من التكلفة على المستهلكين».

وقال مسؤول من البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، لرويترز: «إن الخطاب أرسل كذلك إلى فيليبس 66 وشيفرون وشل»، وكثف بايدن هجومه على شركات النفط في الأيام الأخيرة مع ارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات قياسية قبيل موسم السفر في الصيف، وساعد ارتفاع أسعار البنزين على دفع تضخم أسعار المستهلكين للارتفاع بشكل غير متوقع.

(رويترز)

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