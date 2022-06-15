2022/06/15 | 16:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاربعاء، القبض على أربعة إرهابيين يشكلون مفرزة إرهابية في ديالى.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقالت الخلية، في بيان تقلته /المعلومة/، إن “مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة […]

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