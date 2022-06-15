2022/06/15 | 17:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير المالية يوجه مصرفين حكوميين بدعم العملية الاقتصادية » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 16:57

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يوجه مصرفين حكوميين بدعم العملية الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يوجه مصرفين حكوميين بدعم العملية الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).