توجيهات من وزير المالية بعد زيارة لعدد من المصارف

2022/06/15 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية الدكتور علي علاوي يجري زيارة تفقدية لمصرفي الصناعي والرشيد اجرى وزير المالية الدكتور علي عبدالأمير علاوي ، اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/١٥ زيارة ميدانية الى مصرف الرشيد والمصرف الصناعي ، للإطلاع على سير الأعمال والمهام والخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والموظفين .كما و التقى خلالها بالمدراء العامين في المصرفين وكادرها المتقدم .وتأتي هذة […]

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