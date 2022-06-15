واشنطن ترصد مكافأة بـ 10 ملايين دولار لمعلومات عن محمد جعفر قصير

2022/06/15 | 17:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصير يعتبر أحد أكبر الداعمين لتنظيم حزب الله، ويعمل على تزويد التنظيم الإرهابي بالأسلحة والأموال

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