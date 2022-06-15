توجيه من وزير المالية الى مصرفي الرشيد والصناعي

2022/06/15 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه وزير المالية علي علاوي، الأربعاء، إدارتي مصرفي الرشيد والصناعي ببذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية، مبينا ان على المصرفين لعب دور محوري ورئيسي في دعم عملية النهضة الصناعية والاقتصادية.

وقال علاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "وجه إدارتي مصرفي الرشيد والصناعي ببذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية".

وأضاف علاوي ان "على المصرفين لعب دور محوري ورئيسي في دعم عملية النهضة الصناعية والاقتصادية".

وبشأن الإصلاح الاقتصادي ذكر علاوي اننا " تبنينا ضمن خطة الإصلاح المالي والاقتصادي (الورقة البيضاء) مشروع إنعاش دور القطاع المصرفي الحكومي".

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