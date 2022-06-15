استنفار في وزارة الكهرباء

2022/06/15 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، استنفار كوادرها على خلفية حدوث إنفصال طارئ في وحدات التوليد الجنوبية.

وقال إعلام الكهرباء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة الكهرباء تواصل تقديم جهودها واستنفار ملاكاتها ، للحفاظ على تجهيز مستقر للطاقة الكهربائية في محافظاتنا العزيزة كافة" .

وأضاف "وبسبب إرتفاع درجات الحرارة ، وما تتسبب به من زيادة الطلب على الطاقة ، فقد تعرضت خطوط ( رميلة - رميلةالإستثمارية) ، وخطوط ( واسط - ميسان ) ظهيرة هذا اليوم الأربعاء الى الانفصال ، بسبب زيادة عن الاحمال المقررة على خطوط ومحطات المنطقة الجنوبية في ( البصرة وميسان )".

وتابع "وتمكنت ملاكاتنا الهندسية والفنية المتخصصة في الشركات العامة الجنوبية بقطاعاتها الثلاث ، من اعادة تلك الخطوط الى العمل ، من خلال التنسيق العالي مع مركز السيطرة الوطني في دائرة التشغيل والتحكم ، وستعاود المنظومة الوطنية عملها واحمالها الطبيعية ، خلال مدة ساعتين كحدٍ أقصى ، لتجهيز محافظتي البصرة وميسان بحاجتها من الطاقة الكهربائية".

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