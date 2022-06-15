2022/06/15 | 17:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S6nKqU50eiQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استمرار حالات التضييق.. صحفيو العراق يحتلفون بالذكرى 53 بعد المائة للعيد الوطني للصحافة في البلاد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استمرار حالات التضييق.. صحفيو العراق يحتلفون بالذكرى 53 بعد المائة للعيد الوطني للصحافة في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).