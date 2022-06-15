2022/06/15 | 17:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u5hO0t37Xig

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يا صدريين أطلقوا هاشتاغ "مقتدى رقم واحد" بالعالم كله) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يا صدريين أطلقوا هاشتاغ "مقتدى رقم واحد" بالعالم كله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).