البصرة.. مواطن يهدد الشركة المنفذة لمشروع اعدادية القرنة

2022/06/15 | 17:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افادت قائممقامية قضاء القرنة، اليوم الاربعاء، بقيام مواطن بتهديد الشركة المنفذة لمشروع اعدادية القرنة في محافظة البصرة.وقال اعلام القائممقامية في بيان تلقته ايرث نيوز، ان ” الشركة المنفذة لمشروع اعدادية القرنة توقف العمل بها بسبب تهديد من مواطن”.واضاف “بعد ان تمت المباشرة وكسب القضية من خلال المحكمة الاتحادية، تم رفع اسم […]

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مواطن يهدد الشركة المنفذة لمشروع اعدادية القرنة أولاً على ايرث نيوز.

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