اتحاد اليد يحدد موعد انطلاق الدوري الممتاز

2022/06/15 | 17:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد الاتحاد العراقي بكرة اليد، موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز.وذكر الاتحاد في بيان أن “الاتحاد اعلن عن تحديد الخامس عشر من شهر أيلول المقبل موعدا لانطلاق منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم 2023-2022”.وبين الاتحاد في بيانه المقتضب أن “الدوري سيقام بنظام الذهاب والإياب”.ومن المقرر ان تقام هذه […]

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