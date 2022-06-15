أمين بغداد يوجه باعادة ترميم قبر عالم الاجتماع علي الوردي

2022/06/15 | 17:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امين بغداد يوجه باعادة ترميم قبر الدكتور علي الوردي بغداد ١٥-٦-٢٠٢٢ وجه امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم بإعادة بناء وتأهيل قبر عالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي في جامع براثا .وذكر بيان للامانة ان ” امين بغداد وجه ملاكات قسم المقابر التابع لمكتب الوكيل البلدي بإعادة بناء وتأهيل وترميم قبر عالم الاجتماع العراقي […]

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