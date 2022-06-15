سبعة فائزين في انتخابات نادي الطلبة

2022/06/15 | 17:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..جرت ، اليوم الاربعاء، انتخابات نادي الطلبة الرياضي في العاصمة بغداد.وقال مراسل وكالة/ المعلومة /، ان انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الطلبة أجريت اليوم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ مبنى المجمع التربوي/ قاعة احمد بن فضلان.وبين ان الانتخابات اسفرت عن فوز كل من علي حميد ورونق مجيد وصلاح هادي وعلي صالح […]

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